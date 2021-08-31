Мурашко заявил, что последствия коронавируса могут длиться до года

Фото: пресс-служба Совфеда

Последствия коронавируса могут длиться шесть-девять месяцев и более. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко во вторник, 31 августа.

— Сегодня мы видим, что последствия заболевания — так называемый «длинный ковид» — могут длиться шесть-девять месяцев и более. При этом симптомы, сохраняющиеся столь продолжительное время, могут включать различные системы организма, — рассказал министр.

Среди симптомов у пациентов фиксируют когнитивные расстройства, повышенную утомляемость, проблемы с памятью, органами дыхания и опорно-двигательного аппарата, добавил он. Люди, испытывающие проблемы со здоровьем после COVID-19, должны оперативно выявляться в ходе углубленной диспансеризации, подчеркнул Мурашко.

Из резервного фонда правительства, по его словам, выделены деньги на обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ государственных гарантий в размере 85 миллиардов рублей. Средства позволят в полном объеме обеспечить оказание помощи пациентам с коронавирусом, а также плановой медицинской помощи, приводит слова Мурашко РИА Новости.

31 августа сообщалось, что в России выявили 17 813 случаев COVID-19 за минувшие сутки. При этом 7,7 процента заболевших не имели клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1162 случая заболевания коронавирусом.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 795 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью вылечились 18 624 пациента.

27 августа вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что более 44 миллионов россиян привились от COVID-19 хотя бы одной дозой препарата. По ее словам, полный курс вакцинации завершили свыше 37 миллионов человек.