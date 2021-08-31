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Около десяти проектов по развитию электронной промышленности запустят в России

Иван Юминов

Экономика
Около десяти проектов по развитию электронной промышленности запустят в России
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал запуск в стране до конца года не менее десяти сквозных кросс-отраслевых проектов по развитию электронной промышленности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства во вторник, 31 августа.

— На уровне правительственной комиссии по цифровому развитию с этого года запущена модель реализации сквозных кросс-отраслевых проектов, направленных на развитие производства радиоэлектронной продукции в формате полного цикла. По каждому такому проекту будет якорный потребитель со своим массовым спросом, — рассказал председатель правительства.

Властям удалось определить пять проектов, где заказчиками выступят, в частности, Ростелеком, ВТБ и Росатом. Данный подход, по его словам, будет масштабироваться, так как он позволяет формировать спрос на продукцию микроэлектронных производств.

Мишустин уточнил, что технический и научный потенциал страны позволяет создать полный цикл производства электронной продукции. При этом важно выстроить цепочку между разработчиками и потребителями, приводит его слова сайт правительства.

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