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ФК «Вест Хэм» арендовал полузащитника «Спартака» Алекса Крала

Иван Юминов

Спорт
ФК «Вест Хэм» арендовал полузащитника «Спартака» Алекса Крала
Фото: Twitter / fcsm_official

Полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал переходит в лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщил генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков во вторник, 31 августа.

— Крал уходит, он сейчас проходит медобследование. Был интерес «Аталанты» и «Сассуоло», также был клуб из Франции, но остановились на «Вест Хэме», — рассказал представитель клуба.

Мележиков уточнил, что это платная аренда с обязательным выкупом. Крал оказался в составе красно-белых после перехода из пражской «Славии» в 2019 году.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги он отдал пять результативных передач в 29 матчах, отмечает издание «Чемпионат».

31 августа сообщалось, что португальский нападающий Криштиану Роналду подписал двухлетний контракт с ФК «Манчестер Юнайтед». При этом соглашение имеет возможность продления еще на один сезон.

«Юнайтед» согласовал трансфер Роналду с итальянским «Ювентусом» 27 августа. Португальцу будут платить 270 тысяч фунтов стерлингов в неделю, кроме того, было оговорено агентское вознаграждение.

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