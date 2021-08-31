Актриса Мария Шукшина заявила о поразившем Россию «вирусе бескультурья»

Российская артистка Мария Шукшина заявила, что бескультурные россияне часто говорят о своей стране неправду. Такое мнение она высказала во вторник, 31 августа, на церемонии награждения в правительстве РФ.

Отмечается, что премьер-министр Михаил Мишустин вручил актрисе медаль «За заслуги перед Отечеством» первой степени.

— Чтобы с гордостью носить на груди медаль за заслуги перед Отечеством, надо об Отечестве и говорить правду. А правда в том, что у нас беда, — заявила Шукшина во время церемонии.

По ее словам, Россию поразил «вирус бескультурья», который опаснее, чем коронавирус.

Издание «Царьград» со ссылкой на слова Марии Шукшиной отметило, что бессовестность и аморальность ведут нацию к деградации и необратимым процессам.

Во вторник, 31 августа, награды от Михаила Мишустина получили и многие другие деятели культуры и искусства. Среди них оказались Александр Рудин, Вячеслав Добрынин, Екатерина Жемчужная, Егор Дружинин, Аида Гарифуллина, Олеся Железняк, Артем Овчаренко и Григорий Заславский.