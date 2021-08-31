Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Пять постов и две подстанции скорой помощи отремонтировали в Московской области

Виктория Сикерина

Город
Пять постов и две подстанции скорой помощи отремонтировали в Московской области
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пять постов и две подстанции скорой медицинской помощи отремонтировали в Подмосковье. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе местного министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент происходит закупка необходимой мебели для объектов.

— В Московской области завершился ремонт двух подстанций и пяти постов скорой медицинской помощи. Ремонт включал проведение внутренних отделочных и сантехнических работ, замену коммуникаций, установку новых окон и дверей, — сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ремонт провели на постах скорой помощи в населенных пунктах Реутов, Краснозаводск, Белоозерск, Котельники и Дорохово. Также отремонтировали подстанции в Воскресенске и Чехове, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 31 августа, руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев сообщил, что на юго-востоке Москвы в настоящее время идут работы по капитальному ремонту десяти городских поликлиник. Он отметил, что в рамках капитального ремонта поликлиники получают дополнительные энергомощности для подключения современного оборудования.

Читайте также:
Скорая помощьМосковская областьРемонт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте