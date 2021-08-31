Пять постов и две подстанции скорой помощи отремонтировали в Московской области

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Пять постов и две подстанции скорой медицинской помощи отремонтировали в Подмосковье. Об этом во вторник, 31 августа, рассказали в пресс-службе местного министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент происходит закупка необходимой мебели для объектов.

— В Московской области завершился ремонт двух подстанций и пяти постов скорой медицинской помощи. Ремонт включал проведение внутренних отделочных и сантехнических работ, замену коммуникаций, установку новых окон и дверей, — сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что ремонт провели на постах скорой помощи в населенных пунктах Реутов, Краснозаводск, Белоозерск, Котельники и Дорохово. Также отремонтировали подстанции в Воскресенске и Чехове, передает агентство городских новостей «Москва».

Во вторник, 31 августа, руководитель Департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев сообщил, что на юго-востоке Москвы в настоящее время идут работы по капитальному ремонту десяти городских поликлиник. Он отметил, что в рамках капитального ремонта поликлиники получают дополнительные энергомощности для подключения современного оборудования.