Десять поликлиник отремонтируют на юго-востоке Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, 3-я Карачаровская улица, 11 Карта всех событий

На юго-востоке Москвы в настоящее время идут работы по капитальному ремонту десяти городских поликлиник. Об этом во вторник, 31 августа, рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта Москвы Денис Лебедев.

По его словам, в рамках капитального ремонта поликлиники получают дополнительные энергомощности для подключения современного оборудования. Все объекты модернизируют по новому московскому стандарту.

— Во время капитального ремонта изменяется планировка всех зданий, в результате чего появляется больше открытых пространств, увеличивается полезная площадь за счет переоборудования подвальных и цокольных помещений под складские и бытовые объекты, — отметил Денис Лебедев.

Он добавил, что в некоторых поликлиниках установят бассейны. В них можно будет обучать детей плаванию и оказывать лечебные аквапроцедуры. В четырех поликлиниках также поставят маммографы.

На территории обновленных объектов будут открыты три дневных стационара на девять палат, площадь которых составит 267 квадратных метров. Кроме того, специалисты заменят в здании инженерные системы, окна и двери, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

На данный момент капитальный ремонт ведется в пяти учреждениях, которые находятся по адресам 3-я Карачаровская улица, дом 11; Краснодарская улица, дом 63; улица Михайлова, дом 33; 1-я Вольская улица, дом 3; Новочерскасский бульвар, дом 48. Также ремонтируются четыре детские поликлиники и одно учреждение смешанного типа.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что установка современного оборудования в поликлиниках области соответствует норме стандартного оснащения. Он отметил, что ремонт в медицинских учреждениях не заканчивается на покраске стен. После начинается важный этап — оснащение передовым оборудованием.

В воскресенье, 29 августа, Воробьев рассказал, что в Московской области для больниц закупили около пяти тысяч единиц медицинского оборудования.