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Рэпер Моргенштерн высказал желание стать президентом России

Виктория Сикерина

Общество
Рэпер Моргенштерн высказал желание стать президентом России
Фото: instagram/morgen_shtern

Российский рэпер и блогер Моргенштерн заявил во вторник, 31 августа, что любит Россию, из-за чего в будущем планирует стать президентом государства.

При этом скандальной звезде по душе больше приходятся украинцы, однако жизнь в этой стране его не привлекает.

— Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну… Чувствуете, что я президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был. Спойлер: так и будет, — передает РИА Новости со ссылкой на слова Моргенштерна в интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

Во вторник, 31 августа, рэпер Моргенштерн отпраздновал свадьбу с Диларой Зинатуллиной на теплоходе в Москве. Для торжества кондитеры приготовили конопляный торт весом 666 килограммов на свадьбу. Повар Марина Синицкая уточнила, что торт не будет оказывать расслабляющего эффекта. Конопляная мука, по ее словам, является источником клетчатки и очень полезна.

При этом во время церемонии на блогера Эльдара Джарахова напал подписчик и ударил его по лицу.

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