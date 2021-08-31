Кафе загорелось на площади 500 «квадратов» в Раменском районе Подмосковья

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Пожар произошел в кафе в Раменском районе Московской области. Об этом сообщается во вторник, 31 августа, на сайте регионального главка МЧС.

Кафе находится в поселке Быково на улице Советской. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 500 квадратных метров.

Отмечается, что загорелась кровля павильона шаурмы.

Людей внутри здания не было, никто не пострадал, угрозы дальнейшего распространения огня нет.

30 августа десять тысяч человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре на западе Москвы. Инцидент произошел на минус четвертом этаже паркинга бизнес-центра, который расположен на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1.