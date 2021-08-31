Украина и США подписали соглашение о сотрудничестве в разработке вооружения

Фото: Официальный сайт Министерства обороны Украины

Оборонные ведомства Соединенных Штатов и Украины подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в разработке вооружений и военной техники. Об этом во вторник, 31 августа, сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Министр обороны Украины Андрей Таран и я также подпишем соглашение о научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, испытаниях и оценках, формирующего рамки для корпоративных проектов для сотрудничества в области вооружения и военной техники, — сказал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Таран и Остин позднее подписали документ и соглашение о стратегических основах оборонного партнерства, которое расширяет возможности сотрудничества двух государств в области обороны Черного моря, кибербезопасности и обмена разведывательной информацией, передает РИА Новости.

По словам Остина, среди целей документа — поддержка Украины и противостояние «российской агрессии». Также он сообщил, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Киеву на сумму 60 миллионов долларов. Он включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Глава Пентагона заявил, что Россия должна перестать поддерживать конфликт на юго-востоке Украины и призывал Москву «прекратить оккупацию Крыма».

Во вторник, 31 августа, Зеленский прилетел в США на переговоры с Байденом. Встреча предусматривает формат общения «с глазу на глаз». Во время визита в США Зеленский также планирует посетить Калифорнию.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».