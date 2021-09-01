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Названы пять имен, которые говорят о надежности мужчины

Юлия Курганова

Общество
Названы пять имен, которые говорят о надежности мужчины
Фото: pexels.com / cottonbro

Каждая женщина мечтает о мужчине, который будет надежным. Но далеко не все представители сильного пола дают почувствовать себя девушке как за каменной стеной. О мужественности избранника может многое сказать его имя. Специалисты назвали пять имен настоящих защитников.

Имя Александр в переводе с греческого означает «защитник». Поэтому рядом с ним любая девушка почувствует себя в безопасности. Мужчины с этим именем обладают сильной волей, достоинством и стремятся опекать незаслуженно обиженных.

Имя Андрей означает «храбрый». С возрастом Андреи становятся уверенными, надежными и отзывчивыми. Они легко убеждают людей и даже ведут за собой. Также обладатели этого имени очень дисциплинированы, так что им не придется напоминать о данных обязательствах.

У имени Борис есть несколько значений. Одно из них — «борец», а второе — «видный». Поэтому Борис привлекает внимание, но не любит, когда ему навязывают чужое мнение. Он отличается силой воли и целеустремленностью, с возрастом достигает власти и уважения. С таким мужчиной не страшно идти по жизни.

Виктор — «победитель». Часто мужчина с этим именем достигает больших успехов. Он очень пунктуален, на него можно положиться. Ему свойственные логика и последовательность, так что по жизни Виктор идет как по лестнице, шаг за шагом покоряя новые вершины.

Евгении очень старательны, они нередко с детства бывают выдающимися учениками. С годами их стремление быть первыми переходит в упорство, но это идет им только на пользу. Евгений очень самостоятелен и в ответе за тех, кого любит. К тому же он слишком горд, чтобы ударить в грязь лицом, сообщается на портале Femmie.

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова назвала пять мужских имен, которые указывают на сложный характер.

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