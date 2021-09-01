Депутат Госдумы рассказала, у кого вырастут пенсии в сентябре

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Российским гражданам, которым в августе исполнилось 80 лет, пенсионерам-опекунам, и проживающим в районах Крайнего Севера в сентябре проиндексируют выплаты. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— 80-летние пенсионеры получат увеличение пенсии. Это связано именно с почтенным возрастом. Им устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости. Индексация затронет россиян-пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, — рассказала она.

Парламентарий добавила, что прибавка коснется и пенсионеров, которые содержат ребенка до 18 лет или студента очной формы обучения. Также изменения затронут и льготную категорию населения.

— Каждый льготник имеет право на получение, к примеру, лекарств, путевок, бесплатного проезда по так называемой монетизации льгот. Это денежная компенсация в размере чуть больше 1200 рублей в месяц. Пенсионеры могут как сохранить эту льготу, так и получить услуги, — уточнила Бессараб, передает издание Ura.ru.

Голикова заявила, что президентские выплаты получат почти 43 миллиона пенсионеров. Она уточнила, что выплаты в 10 тысяч рублей получат все получатели пенсии — «как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца».