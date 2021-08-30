Голикова заявила, что президентские выплаты получат почти 43 миллиона пенсионеров

Фото: Правительство РФ

Выплаты по десять тысяч рублей получат около 43 миллионов пенсионеров. Об этом в понедельник, 30 августа, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— Что уже сделано: Пенсионным фондом по результатам этой встречи, этого совещания реализованы необходимые обновления информационной системы, чтобы обеспечить простое предоставление выплаты без сбора заявок, дополнительных заявлений, по принципам социального казначейства так, как до этого мы осуществляли выплаты детям, и так, как поручал президент страны, — отметила Голикова.

Она уточнила, что выплаты получат все получатели пенсии — «как пожилые граждане, так и граждане с инвалидностью, семьи, которые получают пенсию по случаю потери кормильца». Всего средства будут выделены 43 миллионам россиян, пишет РИА Новости.

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому пенсионеры получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей.

Предложение единовременно выплатить всем пенсионерам по десять тысяч рублей президент озвучил в воскресенье, 22 августа. Он отметил, что прибавка к пенсии в тысячу рублей «подъедается» инфляцией, поэтому необходимы иные выплаты.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что государство должно выплатить всем военным по 15 тысяч рублей. По его словам, таким действием Россия обеспечит поддержку всем военнослужащим.