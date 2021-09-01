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Более 50 тысяч школьников Москвы будут учиться в предпрофессиональных классах

Анастасия Волоснова

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Более 50 тысяч школьников Москвы будут учиться в предпрофессиональных классах
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В предпрофессиональные классы зачислено более 50 тысяч юных москвичей, так как в столице выросло число образовательных учреждений с такими классами — в городе на данный момент их более 400.

В 261 школе организованы кадетские классы, в 152 — инженерные, в 97 — медицинские. Также было сформировано 75 ИТ-классов, 47 педагогических классов и 39 академических.

В кадетских классах в новом учебном году будут заниматься 27 тысяч человек, в инженерных — более 10,5 тысячи, в медицинских — более шести тысяч. При этом ИТ-классах станут учиться более 3,5 тысячи детей и подростков, в академических — более 2,5 тысячи, а в педагогических — более двух тысяч.

Кроме того, 1 сентября текущего года в школах Москвы начнут работать предпринимательские классы для подготовки к работе в высокотехнологичном секторе и медиаклассы для обучения будущих журналистов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

30 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что около полутора миллионов детей пойдут в детские сады и школы в столице в новом учебном году. Также он добавил, что строительство и ремонт образовательных учреждений завершат в столице к 1 сентября.

По его словам, качественное возведение детских садов и школ происходит без остановки. Например, введенная в эксплуатацию школа № 338 оборудована спортивными и актовыми залами, лабораториями и медиаклассами.

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