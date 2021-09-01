Почти 60 домов демонтировали с момента старта программы реновации в Москве

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Олеко Дундича, 29 Карта всех событий

В Москве с момента старта программы реновации демонтировали 58 домов. Об этом в среду, 1 сентября, рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящее время специалисты завершили демонтаж жилого дома по программе реновации по адресу улица Олеко Дундича, дом 29.

— Жители сносимого дома получили новые квартиры с улучшенной отделкой в том же районе. Освобожденный после сноса участок передадут под застройку по программе реновации, — отметил Рафик Загрутдинов.

Он уточнил, что рабочие проводили демонтаж с использованием безопасной и экологичной технологии «умного сноса». Работы вели за счет средств городского бюджета.

В текущем году в рамках программы в столице были снесены 18 жилых домов.

В понедельник, 30 августа, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в Москве в стадии проектирования и строительства находятся 5,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации.

Также Андрей Бочкарев заявлял, что на конец августа по программе реновации в новые дома переселились 45,7 тысячи москвичей.