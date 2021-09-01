Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Два здания XIX века в Москве признаны выявленными объектами культурного наследия

Илья Ашуров

Город
Два здания XIX века в Москве признаны выявленными объектами культурного наследия
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Трубная улица, 29с1 Карта всех событий

Два здания постройки XIX века, расположенные в центре столицы, получили статус выявленных объектов культурного наследия. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Первое здание — доходный дом А. П. Барса, расположенный на Трубной улице, дом 29. Оно имеет четыре этажа, а его фасады оформлены в кирпичном стиле.

— Второй дом появился в Старомонетном переулке (ныне дом 35 — прим. «ВМ») по заказу домовладельца Николая Дружинина, проект разработал известный архитектор Николай Васильев. Здание является образцом городского особняка с функцией доходного дома, — заключил глава ведомства.

Новый статус домов оберегает их от сноса. Кроме того, теперь ремонт и реставрация этих объектов будет осуществляться под надзором специалистов Мосгорнаследия и только с разрешения ведомства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 30 августа, Алексей Емельянов заявил, что реставрацию Бабаевской шоколадной фабрики в Москве планируется завершить к 2023 году. Ранее в здании на Малой Красносельской улице облагородили дворовой фасад и крышу. Реставрация главного фасада продолжается в настоящее время.

Читайте также:
МоскваАлексей ЕмельяновМосгорнаследие
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Игорь Березин
Игорь Березин

Опасные молочные бидоны

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Время забыть о статусе звезды и начать меняться

Евгений Герасимов
Евгений Герасимов

Кино как зеркало современности

Все мнения
О проекте