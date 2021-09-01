Два здания XIX века в Москве признаны выявленными объектами культурного наследия

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Россия, Москва, Трубная улица, 29с1 Карта всех событий

Два здания постройки XIX века, расположенные в центре столицы, получили статус выявленных объектов культурного наследия. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил глава Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Первое здание — доходный дом А. П. Барса, расположенный на Трубной улице, дом 29. Оно имеет четыре этажа, а его фасады оформлены в кирпичном стиле.

— Второй дом появился в Старомонетном переулке (ныне дом 35 — прим. «ВМ») по заказу домовладельца Николая Дружинина, проект разработал известный архитектор Николай Васильев. Здание является образцом городского особняка с функцией доходного дома, — заключил глава ведомства.

Новый статус домов оберегает их от сноса. Кроме того, теперь ремонт и реставрация этих объектов будет осуществляться под надзором специалистов Мосгорнаследия и только с разрешения ведомства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В понедельник, 30 августа, Алексей Емельянов заявил, что реставрацию Бабаевской шоколадной фабрики в Москве планируется завершить к 2023 году. Ранее в здании на Малой Красносельской улице облагородили дворовой фасад и крышу. Реставрация главного фасада продолжается в настоящее время.