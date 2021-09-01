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Московские технопарки подготовили программу для всей семьи в честь 1 сентября

Виктория Сикерина

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Московские технопарки подготовили программу для всей семьи в честь 1 сентября
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Столичные детские технопарки подготовили программу семейных мастер-классов в День знаний. Об этом в среду, 1 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, такие занятия уже проводились весной 2021 года и очень полюбились горожанам.

— К новому учебному году было решено организовать второй цикл познавательных мастер-классов. Такие проекты — хорошая возможность для школьников познакомиться с перспективными профессиями и получить полезные навыки, — отметила заммэра.

Бесплатные мастер-классы по программированию, инженерии, естественным наукам, моделированию роботов и ракет, искусственному интеллекту и другим направлениям проведут в столице с 4 по 12 сентября. Для участия в них необходимо заранее зарегистрироваться.

Наталья Сергунина рассказала, что занятия запланированы на следующих девяти площадках Москвы: «Наукоград» МФЮА, «Инжинириум» МГТУ имени Н.Э. Баумана, «Траектория взлета» МАИ, «Кулибин Про», «Вертикальный взлет», «На Зорге», детский технопарк равных возможностей РГСУ, научно-образовательный технопарк НИЦ «Курчатовский институт», а также «Байтик» в Троицке (ТиНАО).

Заместитель мэра Москвы также добавила, что все мероприятия пройдут с соблюдением индивидуальных мер безопасности по коронавирусу.

С подробной программой посетители могут ознакомиться на сайте московских детских технопарков.

Во вторник, 31 августа, Наталья Сергунина сообщила, что Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве составила программу на 1 сентября для школьников.

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