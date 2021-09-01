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Сто населенных пунктов Подмосковья получили газ по программе соцгазификации

Илья Ашуров

Город
Сто населенных пунктов Подмосковья получили газ по программе соцгазификации
Фото: Pixabay

По программе социальной газификации в Московской области сто населенных пунктов были обеспечены газоснабжением. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

— На сегодняшний день сто населенных пунктов Подмосковья газифицированы на сто процентов. Подписаны акты с жителями, которые подтверждают, что догазификация населенных пунктов проведена, — заявил гендиректор.

При этом около тысячи подмосковных домовладений получили газ в рамках президентской программы газификации частных домов.

По словам Баранова, в 2021 году планируется завершить газификацию еще свыше одной тысячи домов в Московской области. Таким образом газом будут обеспечены еще почти сто тысяч жителей региона.

Президентская программа газификации предполагает, что газопровод доводится до границ домовладения. Дальнейшее подключение к системам частных домов необходимо сделать собственнику за свой счет, сообщает РИАМО.

В августе этого года губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о высоком спросе в регионе на социальную газификацию. Он рассказал, что уменьшилось количество скептиков, считающих, что не может подключение стоить вместо миллиона рублей около ста тысяч.

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