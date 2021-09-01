Названы две категории людей, которым противопоказана фруктово-овощная диета

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Многие люди, пытаясь похудеть, переходят на фруктово-овощную диету, но делать этого не следует. Об этом в своей колонке для «Вечерней Москвы» рассказала диетолог Марина Аплетаева.

По ее словам, фрукты и овощи действительно нужны, так как в них есть витамины и минералы. Но нельзя эти продукты делать основой рациона.

Аплетаева уточнила, что человеку нужен белок, которого не бывает в овощах. Организму будет не хватать строительного материала для мышц и иммунных тел, если человек будет есть только фрукты и овощи.

— Плюс фруктово-овощная диета может быть крайне вредна людям, имеющим проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если у вас гастрит, колит, панкреатит или другие заболевания ЖКТ, обилие овощей и фруктов в рационе почти наверняка приведет к обострению заболевания. Дело в том, что эти продукты раздражают стенки желудка, — пояснила диетолог.

Также на подобную диету не должны садиться больные сахарным диабетом, так как фрукты и ягоды содержат слишком много сахара.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла опасность яблочной диеты. Она считает, что диета, состоящая из одних яблок и воды, является однообразной, а это всегда плохо. Из-за такого рациона организм не будет получать все необходимые микроэлементы. Также от яблочной диеты могут обостриться гастрит и панкреатит, а у здорового человека она вызовет дискомфорт и постоянное чувство голода.