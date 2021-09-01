Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток в среду, 1 сентября. В День знаний российский лидер пообщается со школьниками.

Также в этот день Путин присоединится к церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями по защите детей в цифровой среде и примет участие в церемонии открытия социальных объектов в Дагестане.

У Путина состоится встреча с приморским губернатором Олегом Кожемяко. В четверг, 2 сентября, президент РФ проведет совещание о социально-экономическом развитии региона.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил поездку на Дальний Восток и в Сибирь 26 июля. Премьер-министр уже посетил Курильские острова, в частности Итуруп. В ходе поездки он проконтролировал, как выполняются президентские поручения по данному региону.

В начале августа сообщалось, что участники программы «Арктический гектар», успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду, с 1 августа получат право на дополнительный участок. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.