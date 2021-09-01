Первый дом по реновации ввели в эксплуатацию в Южнопортовом районе Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В Южнопортовом районе столицы ввели в эксплуатацию первый дом по программе реновации. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— Новостройка на улице Петра Романова, владение 18 — первый жилой дом в районе, который возвели по программе (реновации — прим. «ВМ»), — сказал глава ведомства.

Новый жилой дом имеет две секции. В нем находятся 187 квартир: 19 трехкомнатных, 134 двухкомнатные и 34 однокомнатные.

На первом этаже новостройки предусмотрено нежилое пространство. Здесь могут расположиться объекты, формирующие городскую среду: кафе, магазины, спортивные клубы и другое.

Также благоустроили территорию вокруг дома. Среди прочего на ней появилась новая детская площадка и зоны отдыха, сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

В среду, 1 сентября, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что с начала действия программы реновации в столице под заселение переданы 110 новостроек. По его словам, всего по программе реновации в эксплуатацию ввели 140 новых домов. Общая площадь этих объектов достигает почти двух миллионов «квадратов». Из них 110 объектов уже передали под заселение.