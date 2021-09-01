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Городской блошиный рынок откроется в Музее Москвы

Ольга Маркова

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Городской блошиный рынок откроется в Музее Москвы
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Музей Москвы 4 и 5 сентября приглашает жителей и гостей столицы на самый большой антикварно-винтажный проект — Городской блошиный рынок. Тема форума — экологичное потребление, которое представят бренды, использующие вышедшие из употребления предметы для повторного производства.

На продажу предметы времен Российской империи и советского периода выставят более сотни специализированных магазинов и коллекционеров. Здесь можно увидеть украшения и игрушки, столовые приборы и фарфоровые статуэтки, диафильмы и винил, книги и просто красивые вещи.

Сопровождать проект будет живая музыка. 4 сентября гостей ждет настоящий джаз-бэнд — небольшой духовой оркестр, а 5 сентября ведущие школы танцев проведут мастер-классы по чарльстону и линдихопу.

Участие в мероприятии бесплатное, сообщается на сайте музея.

Детский центр Музея Москвы 4 и 5 сентября зовет посетителей на ежегодный фестиваль «Москва на асфальте». Здесь можно пообщаться с художниками, архитекторами, актерами, режиссерами и музыкантами, поиграть, потанцевать, полепить, посмотреть спектакли и поучаствовать в них. Гостей на праздник ждут Министр Глупых Идей, DJ АДМИ*Лаб, «Время игры» и импрессивная клоунада. Каждый гость получит в подарок мелки, чтобы украсить рисунками асфальт музея.

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