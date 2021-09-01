Доктор Ковальков объяснил, полезно ли пить кефир на ночь
Доктор Ковальков рассказал, полезно ли пить нежирный кефир на ночь. Многие люди, которые сидят на диете, перед сном выпивают стакан кефира.
Оказывается, употреблять его регулярно не следует, а если уж сильно захотелось — дождитесь, чтобы кефир прокис, отметил врач.
— Кефир можно пить, но если он будет не свежий, а трехдневный, потому что лактозы там минимальное количество. В этом случае можно употреблять, но я бы не делал этого каждый день, — рассказывает врач в новом видео на своем YouTube-канале.
Доктор рассказал и о других приемах пищи. Так, завтракать, по его мнению, нужно только в том случае, если этого очень хочется. Замена белковыми коктейлями ужинов и завтраков при похудении возможно, но такие смеси, богатые лактозой, вредны для человека.
— Лактоза при постоянном употреблении разлагается в кишечнике на глюкозу и галактозу, а последняя активно воздействует на развитие атеросклероза. Если у вас в холодильнике лежат продукты питания, использовать коктейли никакого смысла нет. Имеет смысл как перекусы, быстрая еда на работе, а просто завтрак заменять коктейлем не рационально.
Ранее доктор Ковальков дал рецепт блюда, которое можно есть перед сном для похудения.