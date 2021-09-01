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Доктор Ковальков объяснил, полезно ли пить кефир на ночь

Анна Михалюк

Сюжет: 

Еда
Общество
Доктор Ковальков объяснил, полезно ли пить кефир на ночь
Фото: Pixabay

Доктор Ковальков рассказал, полезно ли пить нежирный кефир на ночь. Многие люди, которые сидят на диете, перед сном выпивают стакан кефира.

Оказывается, употреблять его регулярно не следует, а если уж сильно захотелось — дождитесь, чтобы кефир прокис, отметил врач.

— Кефир можно пить, но если он будет не свежий, а трехдневный, потому что лактозы там минимальное количество. В этом случае можно употреблять, но я бы не делал этого каждый день, — рассказывает врач в новом видео на своем YouTube-канале.

Доктор рассказал и о других приемах пищи. Так, завтракать, по его мнению, нужно только в том случае, если этого очень хочется. Замена белковыми коктейлями ужинов и завтраков при похудении возможно, но такие смеси, богатые лактозой, вредны для человека.

— Лактоза при постоянном употреблении разлагается в кишечнике на глюкозу и галактозу, а последняя активно воздействует на развитие атеросклероза. Если у вас в холодильнике лежат продукты питания, использовать коктейли никакого смысла нет. Имеет смысл как перекусы, быстрая еда на работе, а просто завтрак заменять коктейлем не рационально.

Ранее доктор Ковальков дал рецепт блюда, которое можно есть перед сном для похудения.

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