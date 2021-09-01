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Настоятель храма оценил идею признать шаманизм одной из религий в России

Руслан Давлетшин

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Настоятель храма оценил идею признать шаманизм одной из религий в России
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва» 

Шаманизм будет сложно признать одной из религий в России, поскольку она не является однородной в отличие от христианства, ислама и иудаизма. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал настоятель Спасского храма поселка Андреевка Сергиево-Посадской епархии Московской митрополии Русской Православной церкви, священник Димитрий Полещук.

— Религия определяется книгой. Есть же Священное Писание. В исламе есть Коран, у иудеев есть Тора, у христиан — Библия, в индуизме есть книги — веды. А у шаманов, кроме из уст в уста передающихся учений, причем у каждого народа своих, нет единого богословского центра, единого учения. В этом проблема. Какой именно шаманизм мы хотим признавать и поддерживать? — задается вопросом священник.

С богословской точки зрения, шаманизм — это самое настоящее язычество, говорит отец Димитрий Полещук. Оно было распространено на Руси до принятия христианства, есть и сейчас. Целые народы придерживаются своих традиционных верований. Представитель РПЦ напомнил, что есть шаманизм северных народов, есть шаманизм народов азиатской части России и так далее.

— Это вера в духов, в шаманов — в избранных людей. А избранные люди могут быть и избраны по-разному и по-разному учить, — заключил настоятель храма.

Идею признать шаманизм одной из религий озвучит верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол. Соответствующее обращение он направил президенту нашей страны. В обращении подчеркивается, что шаманизм является одной и старейших религий и сопровождает человечество на протяжении его тысячелетней истории. В России он фактически не признан, хотя большое число людей исповедуют его.

Станет ли шаманизм религией в России

Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» также высказал свою позицию на этот счет. С его точки зрения, традиционного шаманизма в России не осталось.

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