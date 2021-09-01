Столичная полиция задержала подозреваемого в избиении ученого Владимира Цетлина

Фото: sudak.rk.gov.ru

Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала подозреваемого в нападении на ученого Владимира Цетлина. Об этом в среду, 1 сентября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В ходе проведенных мероприятий полицейские в Центральном округе столицы задержали подозреваемого — 54-летнего жителя столицы, — заключила Волк.

Нападение на 82-летнего Владимира Цетлина произошло в начале августа этого года. Ученый вступил в конфликт с одним из пассажиров автобуса. На остановке в районе Тишинской площади оппонент нанес ему несколько ударов по голове.

МВД опубликовало кадры избиения Цетлина. На них видно, как мужчина в синей куртке несколько раз бьет ученого, отчего пенсионер падает на землю. Пожилой мужчина встает, но злоумышленник не отстает от него, продолжая что-то говорить. Затем нападавший пытается войти в подъезд дома ученого, но Цетлин успевает вовремя закрыть перед ним дверь.

Видео: МВД России

Позже Цетлина доставили в больницу с ссадинами и ушибами.

По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

26 августа суд арестовал 54-летнюю сотрудницу дома престарелых в Реутове, которую подозревают в избиении подопечных. Действия женщины попали на видео. На кадрах видно, как она избивает половой тряпкой престарелого мужчину, лежащего на кафельном полу.

Санитарка на допросе признала свою вину. Расследование уголовного дела в отношении нее продолжается. Сотрудники СК опросили потерпевших, в ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.