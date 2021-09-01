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Московские врачи вылечили еще 1936 пациентов от коронавируса за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили еще 1936 пациентов от коронавируса за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Еще 1936 пациентов полностью выздоровели в Москве после прохождения лечения от коронавируса. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба.

Всего за время пандемии после прохождения лечения от COVID-19 в столице выздоровели 1 448 644 пациента.

За последние 24 часа в Москве выявили 1229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировали 483 пациента с коронавирусом, 47 человек скончались.

По состоянию на 1 сентября на ИВЛ находятся 315 человек.

Московские врачи вылечили еще 1936 пациентов от коронавируса за суткиФото: Оперштаб

Всего в 85 регионах России выявили 18 368 случаев коронавируса за минувшие сутки.

Введение вакцины против коронавируса по-прежнему считается самым главным средством защиты от новых штаммов инфекции, сообщил главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

В России зарегистрированы пять вакцин от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

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