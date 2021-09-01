Перед судом предстанет вожатая, обвиняемая в убийстве коллеги в детском лагере

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Следственный комитет завершил расследования уголовного дела в отношении 22-летней вожатой, которая обвиняется в убийстве своей коллеги в подмосковном детском лагере. Об этом в среду, 1 сентября, «Вечерней Москве» сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

По словам представителя ведомства, на допросе вожатая призналась в убийстве соседки. Она рассказала, что напала на коллегу с ножом в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — заключила Тертичная.

22 июня на территории детского лагеря в Пушкинском городском округе был обнаружен труп 20-летней вожатой. На теле погибшей были три ножевых ранения, нанесенных в область груди. Позже была задержана 23-летняя девушка, которая проживала с потерпевшей в одной комнате.

Позже СК опубликовал видео допроса вожатой, которая подозревается в убийстве своей коллеги в детском лагере в Пушкинском городском округе. Девушка призналась, что занервничала и схватилась за нож. В свою очередь прокуратура организовала проверку лагеря, где произошел инцидент.