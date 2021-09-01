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Названы продукты, которые помогут похудеть

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Еда
Общество
Названы продукты, которые помогут похудеть
Фото: pixabay.com

Чтобы быстро избавиться от лишнего веса, необходимо употреблять в пищу шесть разных продуктов. Специалисты считают, что их состав влияет на снижение веса.

Идеально для похудения подходит малокалорийная зелень, которая содержит «хорошие углеводы»: китайская капуста, шпинат и салат. Также эффективны в диетах яйца, так как они стимулируют выработку энергии.

Кроме того, нужно добавить в свой рацион лосось. Продукт, богатый омега-3 жирными кислотами, предотвращает накопление холестерина и приводит к правильному кровообращению.

Источником белка является цельнозерновой овес. Он стимулирует выработку энергии, поэтому его нужно чаще употреблять в пищу. Также полезны для здоровья и влияют на похудение ферментированные продуты: кефир, греческий йогурт, чайный гриб, квашеная капуста и соленые огурцы, сообщает портал MedikForum.ru.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с «Вечерней Москвой» раскрыла опасность яблочной диеты. Она считает, что диета, состоящая из одних яблок и воды, является однообразной, а это всегда плохо. Из-за такого рациона организм не будет получать все необходимые микроэлементы. Также от яблочной диеты могут обостриться гастрит и панкреатит, а у здорового человека она вызовет дискомфорт и постоянное чувство голода.

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