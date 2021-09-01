Москва выделила более 11 гектаров земли для развития железнодорожной инфраструктуры

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С начала этого года столица на безвозмездной основе для развития транспортной инфраструктуры передала в аренду компании «Российские железные дороги» (РЖД) 66 земельных участков, совокупная площадь которых превышает 11 гектаров. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город передает землю РЖД для развития и реконструкции железнодорожной инфраструктуры. Арендные контракты с компанией заключаются на срок до шести лет.

— В прошлом году город выделил компании РЖД 263 земельных участка общей площадью 21,46 гектара, а с начала 2021 года Департамент городского имущества заключил с РЖД договоры аренды 66 земельных участков общей площадью 11,6 гектара, — отметил заместитель мэра.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что в этом году город среди прочего выделял землю для строительства станции Аминьевская Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), семи платформ Курско-Рижского диаметра, а также для работ по созданию третей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3).

Руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов заявил, что летом 2021 года Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) воспользовались более 78 миллионов пассажиров. Таким образом, по сравнению с летом 2019 года пассажиропоток на МЦК вырос на 4 процента, на МЦД — на 14 процентов.