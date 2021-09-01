Пассажиропоток на МЦД вырос на 14 процентов за два года

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Летом 2021 года Московским центральным кольцом (МЦК) и Московскими центральными диаметрами (МЦД) воспользовались более 78 миллионов пассажиров. Таким образом, по сравнению с летом 2019 года пассажиропоток на МЦК вырос на 4 процента, на МЦД — на 14 процентов. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По его словам, за июнь–август 2021 года к услугам МЦК прибегли 35,7 миллиона человек, а по МЦД проехали 42,3 миллиона пассажиров.

— Пассажиропоток здесь после пандемийных ограничений по сравнению с летом 2019 года даже вырос: на МЦД — на 14 процентов, на МЦК — на 4 процента, — отметил заместитель мэра.

Также он добавил, что наиболее активно указанным транспортом москвичи пользовались в июне. При этом даже в рабочий день летнего месяца МЦД и МЦК в общей сложности перевозили около одного миллиона пассажиров, передают РИА Новости.

25 августа на МЦК в тестовом режиме запустили двухэтажный поезд. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что состав будет ходить до 8 сентября текущего года. Затем москвичам будет предложено проголосовать за или против внедрения такого поезда на постоянной основе.

В дептрансе отметили, что москвичи предпочитают ехать на втором этаже поезда и любоваться городом. Первые пассажиры отметили увеличенную вместительность, большое количество посадочных мест, плавность и красоту состава.