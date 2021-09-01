Эксперты объяснили популярность и востребованность электронного голосования в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Быстрый темп жизни москвичей мотивирует их присоединиться к электронному голосованию. Об этом рассказал политолог Павел Буслаков.

Он напомнил, что в прошлом году много москвичей в онлайн-формате голосовали по поправкам к Конституции. Однако на данный момент число регистрирующихся на онлайн-голосование выше.

— Также не стоит забывать про коронавирусную инфекцию, внесшую свои коррективы в повседневную действительность граждан. Это также может повлиять на количество граждан, выбравших дистанционное голосование, — подчеркнул Буслаков.

В свою очередь политолог Арсений Капустин также считает, что жители Москвы будут охотно отдавать свои голоса онлайн. Капустин уверен, что система привлечет молодежь и людей с хроническими заболеваниями, так как они смогут проголосовать безопасно для своего здоровья.

— ДЭГ применяется на выборах с 2019 года и имеет собственную платформу и законодательную базу. В текущем году Москва снова сможет использовать для голосования свою платформу, и, таким образом, москвичи будут голосовать через портал mos.ru, — рассказал Капустин, которого цитирует Лента.ру.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов. Москвичи смогут отдать свой голос онлайн.

Подать заявление можно до 23:59 понедельника, 13 сентября. Для регистрации на голосование необходимо авторизоваться в личном кабинете на mos.ru. Сделать это также можно через приложения «Моя Москва» и «Госуслуги Москвы».

До этого сообщалось, что к акции #ВыбираемВместе, которая проходит в рамках программы «Миллион призов», присоединились уже 49 благотворительных организаций. Теперь к списку тех, кто может помочь нуждающимся, добавились и сами жители Москвы. Те горожане, которые выиграют по программе какие-либо призовые баллы, смогут направить их на благое дело.

Чтобы стать участником программы, необходимо принять участие в электронном голосовании, которое состоится с 17 по 19 сентября. Сделать это смогут только совершеннолетние москвичи с полной учетной записью на портале mos.ru.

Всего победители акции получат 250 тысяч призов. Среди них будут выигрыши в размере 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов. Эти призы впоследствии можно будет обменять на товары из списка представленных у партнеров: одежду, обувь, ювелирные изделия и так далее. Кроме того, те, кто будет голосовать онлайн, смогут принять участие в розыгрыше автомобилей и квартир в столице.