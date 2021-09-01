Почти полтора миллиона москвичей зарегистрировались в электронном голосовании

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Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 1 сентября, заявил, что на участие в дистанционном электронном голосовании уже записались 1,3 миллиона жителей столицы. Об этом он сообщил на выступлении на тему «Умные города. Как сегодня формируется цифровое будущее мегаполисов» на втором марафоне «Новые знания».

Глава города отметил, что онлайн-голосование — это гарантия безопасности, контроля и анонимности.

— Сегодня уже 1 миллион 300 тысяч записались в систему электронного голосования. Можно будет голосовать, находясь на даче, дома, — передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова Сергея Собянина.

Регистрация на электронное голосование завершится 13 сентября. Подать заявление можно до 23:59 с помощью авторизации в личном кабинете на mos.ru.

В среду, 1 сентября, специалисты объяснили, почему онлайн-голосование так популярно и востребовано среди москвичей. По словам одного из экспертов, главными причинами являются быстрый темп жизни горожан и ситуация с коронавирусной инфекцией.

С 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва. В некоторых столичных районах также будут избирать депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов.