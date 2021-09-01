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Иммунолог предсказал окончание пандемии COVID-19 в 2024 году

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог предсказал окончание пандемии COVID-19 в 2024 году
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пандемия коронавируса может закончиться в 2024 году, при этом в России это может произойти раньше. Об этом заявил иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в среду, 1 сентября.

— Может быть, к концу 2023 года, в 2024 году ситуация во всем мире стабилизируется. В России это должно произойти немного раньше, — рассказал специалист.

Снижение смертности и возможности появления новых мутантных линий позволит перевести ситуацию с COVID-19 в управляемое состояние, а также прекратить пандемию, приводит слова Крючкова Ura.ru.

31 августа главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что новый всплеск коронавируса может произойти в России осенью из-за сочетания нескольких факторов.

В их число, по его словам, вошли грипп, COVID-19 и возвращение людей из отпусков. Это способно создать предпосылки для вспышки и тяжелого течения болезни, добавил врач.

Осенью многое будет зависеть от позиции россиян, уточнил специалист. Если она окажется пассивной, то у врачей опять будет работа и потребуется разворачивание дополнительных коек, заключил Проценко.

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