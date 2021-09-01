Эксперты объяснили, к чему приведет запрет на госзакупку импортных ноутбуков и компьютеров

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Правительство России запретило госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов.

Александр Строганов, руководитель Центра размещения государственного заказа и Сергей Черных, заместитель генерального директора ООО «ХайТэк», рассказали, как нововведение скажется на росте цен и дефиците товара.

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Правительство запретило госзакупки импортных ноутбуков, планшетов, компьютеров и серверов

— Нам не давали развиваться гигантские возможности зарубежных компаний, которые превосходили по финансированию, маркетингу, объемам производства. Любой российский вендор, который хотел чего-то добиться в стране, приходя на конкурс, сталкивался с тем, что он маленький и его можно зажать, а зарубежный давал скидку 90 процентов, — объясняет Александр Строганов разницу в уровне развития отечественных и зарубежных компаний.

— Закон, который принят, — это некая одномоментная история, которая все изменит. Речь идет о последовательной политике, которая началась 5–6 лет назад, когда министерство промышленности и торговли обратило внимание на нашу радиоэлектронную отрасль и начало ее поддерживать, нашло те компании, которые в жесткой конкуренции с западными и восточными конкурентами выжили. Более того, нынешний закон не ограничивает конкуренцию, — считает Сергей Черных.

Также эксперт отмечает, что подобные меры применялись и в других странах. Так, в США действовал трамповский запрет на приобретение китайской техники. Но были и другие примеры.

— Помните, что было, когда такое было связано с медицинскими аппаратами? К чему это привело? К катастрофическому дефициту и росту цен, — объясняет эксперт.

В министерстве подчеркнули, что речь идет о портативных компьютерах массой до десяти килограммов, а также о вычислительных электронных цифровых машинах, светильниках и осветительных устройствах. В отношении остальной электроники и медтехники госзаказчикам придется применять правило «второй лишний», подчеркнули в ведомстве.