Таролог рассказала о приметах в День знаний

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

По первому дню в школе можно судить о том, как пройдет учебный год, рассказала таролог Саона.

Так, если ребенок проснулся сам раньше взрослых, значит, он готов к обучению и будет хорошо впитывать информацию, которая принесет ему успех, заметила эксперт по таро.

Удачу сулят и найденные родителями по дороге в учебное заведение школьные принадлежности – ручка, тетрадь, пенал или книга.

— Также если у вас дома есть животные — попугаи, кошки или собаки, — и они рано утром начали издавать звуки, то обязательно также будет перспектива и удача у ваших детей — цитирует специалиста «Пятый канал».

Народные поверья гласят, что для того, чтобы набраться сил на следующий год, нужно посидеть под дубом. А астролог Павсекакий Богданов рассказал, что неприятности в пятницу 13-го случается чаще с теми людьми, кто верит в приметы.

В День знаний для москвичей подготовлена интерактивная программа — в парках и на культурных площадках пройдут мастер-классы, конкурсы, лекции, кинопоказы. для участия в некоторых мероприятиях необходима регистрация.