Свыше трех миллионов жителей Подмосковья сделали прививку против коронавируса

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Более трех миллионов жителей Московской области прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в местном министерстве здравоохранения.

В ведомстве отметили, что прививку можно сделать не только в поликлиниках, офисных центрах «Мои документы» и торгово-развлекательных центрах, но и на предприятиях и дачах.

— Благодаря тому, что в Московской области полный курс вакцинации прошли уже три миллиона человек, мы наблюдаем стабилизацию с заболеваемостью COVID-19, — заявила Светлана Стригункова, региональный министр здравоохранения.

Издание «Подмосковье сегодня» добавило, что для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

В среду, 1 сентября, глава министерства образования и науки Валерий Фальков сообщил, что в России вакцинировалось более 12 процентов студентов и 45 процентов сотрудников вузов России. По его словам, в учебных заведениях проведут большую разъяснительную работу о вакцинации. Министр добавил, что более 60 процентов преподавателей и сотрудников университетов сделали прививку против коронавируса.