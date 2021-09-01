Врач назвал простой способ, как отличить акклиматизацию от вируса

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Так называемый аспириновый или парацетамоловый тест поможет человеку понять, действительно ли у него акклиматизация после смены климата или же он заболел ОРВИ. Но тест ПЦР на коронавирус все же сдать нужно. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

— При температуре надо выпить парацетамол или аспирин. Если через 30–40 минут температура не спадает, то это акклиматизация. Акклиматизационное повышение температуры или термоневроз. Если спадает, то это уже может быть вирусное или бактериальное воспаление. Но, конечно, только по анализу крови можно будет посмотреть конкретно, что это, — сказал врач.

По его словам, симптомы акклиматизации бывают выражены не ярко. Они заключаются в общем недомогании, слабости, головокружении, снижении работоспособности. Также может быть легкая заложенность носа, легкая тошнота и даже однократная рвота.

— Может немного попершить горло. Это будет слабо выражено. Но все, опять же, индивидуально. У некоторых так начинается ковид, — добавил Лишин.

А вот по коронавирусу есть четкие симптомы: сильная слабость, нарушение обоняния, дискомфорт в груди, кашель, некомфортно дышать и/или затруднение дыхания с одышкой. Однако, по словам Лишина, это классические проявления.

— Есть много пациентов, у которых симптомы на эти не похожи, но у них выявляется коронавирус. Все очень индивидуально, сложно. Поэтому нужно обратиться к врачу и сдать ПЦР-тест, — заключил врач.