Сергей Собянин рассказал о возвращении в Москву фестивалей в ограниченном режиме

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Фестиваль «Цветочный джем» открылся в Москве в ограниченном формате — без массовых гуляний и мастер-классов. Масштабное мероприятие стало первым в столице спустя полтора года эпидемиологических ограничений. Об этом в среду, 1 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Он отметил, что данный фестиваль пройдет в городе уже в четвертый раз. Москвичи и туристы смогут посетить 35 площадок, где будут представлены около 75 тысяч растений.

Также гостям предложат попробовать необычные продукты питания, блюда и десерты в ресторанах и магазинах. Здесь можно будет приобрести, например, сувениры или варенье.

Особенную программу организаторы мероприятия подготовили для Дня города. Посетители смогут создать мини-сады из цветов на 17 площадках города.

При этом мэр отметил, что возобновление прежнего объема и режима работы городских праздников будет доступно лишь после окончательного улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией.

В понедельник, 30 августа, глава города заявил, что Москва должна быть готова к любым сценариям развития COVID-19. В настоящий момент в столичных медицинских учреждениях находится гораздо меньше пациентов, чем летом текущего года. Однако невозможно предугадать, повторится ли летняя эпидемиологическая ситуация вновь.