Путин назначил Семиволоса новым послом России в Республике Уганда

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин назначил Владлена Семиволоса Чрезвычайным и полномочным послом в Республике Уганда. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации в среду, 1 сентября.

— Назначить Семиволоса Владлена Станиславовича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Уганда, — отмечается в тексте документа на сайте.

Глава государства также освободил от должности Александра Полякова, главу российской дипмиссии в Уганде и по совместительству в Республике Южный Судан. Он занимал свой пост в Уганде с 2016 года.

27 августа СМИ сообщали, что Госдума рассматривает кандидатуру Натальи Поклонской, заместителя председателя думского комитета по международным делам, на должность посла России в Кабо-Верде.

По словам источников в ведомстве, для назначения Поклонской уже подготовили документы. В скором времени международный комитет Госдумы примет решение по данному вопросу.

Отмечается, что для назначения посла, согласно Венской конвенции, необходимо запрашивать агреман у принимающего государства.