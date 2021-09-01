Детский психолог назвала оптимальное количество секций для школьников

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Число дополнительных развивающих секций для школьника определяется в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Важно грамотно организовать его время и оставить свободные часы для отдыха. В среднем ученик начальной школы может посещать три кружка без вреда для учебы и здоровья. Об этом «Вечерней Москве» рассказала детский психолог Наталья Наумова.

По словам специалиста, важно рассчитать средний ритм выполнения ребенком домашних заданий. Это поможет понять, чем лучше занять внеурочное время школьника.

— Нужно организовать загруженность ребенка так, чтобы у него было время погулять в течение дня. Гулять не менее двух часов в день обязательно нужно, чтобы мозг полноценно обогащался кислородом и не было гипоксии. Также ребенку нужен хотя бы час или полтора для того, чтобы отдохнуть и заняться своими любимыми делами. Это его свободное время — время на себя, — заметила Наумова.

Оптимально выбрать для посещения один спортивный кружок, одну секцию «для души» и еще одно дополнительное занятие для отработки какого-либо школьного предмета при необходимости, посоветовала психолог. В зависимости от продуктивности ребенка, можно увеличивать количество посещаемых секций, пояснила она.

— В первую очередь нужно ориентироваться на возраст ребенка и на его выносливость. Очень часто поступают обращения, что ребенок не успевает выполнять задания по школьной программе. А по факту — он просто перегружен, и у него нет времени даже на прогулку, — сказала специалист.

Также собеседница «ВМ» добавила, что стоит внимательно относиться к выбору секций, ориентируясь, прежде всего, на запросы школьника. Эксперт не советовала обязывать ребенка к посещению каких-либо кружков.

— Нужно следить за мнением ребенка, чтобы ему было комфортно. Не заставлять его посещать секции, а учитывать желание. Если школьнику ничего не нравится, стоит предложить ему что-то и помочь сделать первые шаги. Когда занятие совсем не подходит школьнику, мучение не пойдет ему на пользу, — поделилась с «ВМ» психолог.

По мнению Наумовой, многое зависит от педагога и тренера. Зачастую ребенок чувствует себя ущемленным из-за напряженного отношения к нему в коллективе. Не стоит делать преждевременных выводов. Вполне возможно, что «ваш ребенок настороженно относится не к баскетболу, а к тренеру по баскетболу», заключила Наумова.