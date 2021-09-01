«Лукойл» заплатил почти 400 миллионов рублей за разлив нефти в Коми

Фото: Instagram / _svetlana__radionova_

Компания «Лукойл» заплатила 374 миллиона рублей за вред реке Колве в Коми от разлива нефти, который произошел 17 мая. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

— Компания «ЛУКОЙЛ-Коми» добровольно выплатила 374 миллиона 186 тысяч рублей, во исполнение требований Росприроднадзора о компенсации вреда, нанесенного реке Колве. Компания допустила разлив нефтесодержащей жидкости, которая попала в северную реку, — рассказала руководитель ведомства.

Объем разлива, по ее словам, составил около 100 тонн, что привело к загрязнению почвы и воды. Подсчитать ущерб специалистам Росприроднадзора удалось благодаря длительной работе на месте, облетам и отбору проб, добавила она.

За сохранение арктической природы необходимо бороться общественности, государству и ответственным недропользователям, отметила Радионова в Instagram.

7 августа во время перекачки нефти на танкер Minerva Symphony рядом с Новороссийскомпроизошел разлив нефти. Площадь пятна от выброса горючего составляла при этом 80 квадратных километров.

12 августа губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утечка нефти не представляет угрозы для отдыхающих. Также, по его словам, ничто не угрожает морской флоре и фауне. Курортный сезон не будет сорван, заключил глава региона.