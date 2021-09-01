Предприниматель предстанет перед судом в Москве после падения студентки в котлован

Фото: Пресс-служба суда

Россия, Москва, 11-я Парковая улица, 7с2 Карта всех событий

Измайловская межрайонная прокуратура утвердила обвинение против 38-летнего мужчины, в результате действий которого погибла девушка. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 1 сентября.

— По версии следствия, индивидуальный предприниматель заключил с коммерческой организацией договор субподряда на выполнение работ, в том числе по устройству приямков для опор наружного освещения по адресу Москва, улица Нижняя Первомайская (от улицы 6-я Парковая до улицы 16-я Парковая), — рассказала представитель ведомства.

Он был обязан обеспечить на площадке выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, а также нести ответственность за обеспечение безопасности всех работ, производимых по договору, добавила Нефедова.

После этого он в нарушение положений контракта вырыл на газоне между тротуаром и дорогой котлованы для последующей установки опор наружного освещения, оградив их колышками с сигнальной лентой. При этом, как уточнила Нефедова, он не обеспечил безопасность этого и осознавал, что выполняет работы, которые не отвечают требованиям безопасности.

Ночью 21 октября 2020 года в один из котлованов на улице 11-я Парковая, дом 7, строение 2, упала девушка. Она не смогла самостоятельно выбраться оттуда и в итоге скончалась.

Предприниматель обвиняется по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его дело передано для рассмотрения по существу в Измайловский суд Москвы.