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Джикия станет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией

Иван Юминов

Спорт
Джикия станет капитаном сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией
Фото: instagram.com/georgiy_14
Россия, Москва, Лужники Карта всех событий

Игрок московского клуба «Спартак» Георгий Джикия будет капитаном сборной России в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2022 против Хорватии. Об этом сообщили в пресс-службе команды в среду, 1 сентября.

— Захарян — в основе, Джикия — капитан... Погнали! — говорится в сообщении.

В состав также вошли Гилерме, Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Александр Головин, Арсен Захарян, Алексей Ионов и Далер Кузяев, отмечается в Telegram-канале команды.

Встреча состоится в 21:45 в Москве на стадионе «Лужники».

23 августа стал известен окончательный состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей.

При этом в состав не попал нападающий «Зенита» Артем Дзюба. По словам главного тренера Валерия Карпина, тот находится «не в лучшей спортивной форме».

26 июля в РФС сообщили, что Карпин подписал контракт и стал главным тренером команды. Его контракт будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью продления.

Он подчеркнул, что его ждет «ответственный и интересный этап в тренерской карьере». Главной задачей для сборной тренер считает попадание на ЧМ-2022 в Катаре.

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