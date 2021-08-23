Стал известен итоговый состав сборной России на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Стал известен окончательный состав сборной России по футболу на ближайшие отборочные матчи ЧМ-2022. Список вошедших в заявку футболистов был опубликован на официальном сайте РФС.

В заявку национальной команды вошли 29 футболистов — 24 полевых игрока и пять вратарей. В ней по-прежнему отсутствует нападающий Артем Дзюба.

Вратари: Александр Максименко («Спартак» Москва), Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Сергей Песьяков («Ростов») Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен).

Защитники: Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба — ЦСКА Москва),Станислав Магкеев («Локомотив» Москва),Сергей Петров («Краснодар»), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Вячеслав Караваев («Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Максим Мухин (ЦСКА Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба — «Динамо» Москва), Алексей Ионов(«Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»).

Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Константин Тюкавин («Динамо» Москва).

Помимо Артема Дзюбы, в окончательный список игроков также не вошли Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов, Сергей Терехов и Денис Макаров.

Матч против сборных Хорватии и Мальты российская команда проведет в Москве 1 и 7 сентября соответственно. Встреча со сборной Кипра состоится в Никосии 4 сентября.

На прошлой неделе главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что не включил Артема Дзюбу в состав сборной из-за того, что тот находится «не в лучшей спортивной форме».