В Госдуме назвали сроки достижения европейского уровня жизни в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия сможет достигнуть европейского уровня жизни в ближайшие пять лет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в среду, 1 сентября.

— В ближайшие пять лет вполне реально достигнуть европейского уровня жизни в России с помощью грамотной экономической политики, — рассказал парламентарий.

В стране, по его словам, бедно живут 18 миллионов людей, при этом в России есть потенциал для огромного социально-экономического развития. Возможности экономики страны и ее богатства позволяют сделать так, чтобы россияне жили «не хуже, чем в Европе», подчеркнул он.

Данный потенциал необходимо реализовать, в том числе при помощи грамотной социальной и экономической политики, приводит слова Аксакова «Радио 1».

30 августа член комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что единовременная «школьная» выплата в размере десяти тысяч рублей может быть повторно осуществлена в 2022 году.

Подготовка детей к школе была трудной задачей для большинства семей в стране, добавила она. С данным мнением также солидарен председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он назвал выплату «приятной неожиданностью» для людей, которые собирают детей в школу, так как это затратное занятие. В 2022 году, по его словам, необходимо определить перечень получателей так, чтобы он не ограничивался только первоклассниками.