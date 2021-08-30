В Госдуме обозначили условие для повторной выплаты школьникам

Фото: Пресс-служба Госдумы

Единовременная «школьная» выплата в размере десяти тысяч рублей может быть повторно осуществлена в 2022 году. Об этом заявила член комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в понедельник, 30 августа.

— Граждане объективно потеряли в доходах, поэтому поддержка со стороны государства оказалась кстати для подготовки детей к новому учебному году. По оценкам экспертов, в среднем подготовка ребенка к школе обходится родителям в сумму от 10 до 25 тысяч рублей, — рассказала парламентарий.

Подготовка детей к школе была трудной задачей для большинства семей в стране, добавила она. Бессараб также выразила надежду, что «школьная» выплата может быть повторена в следующем году.

С данным мнением также солидарен председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он назвал выплату «приятной неожиданностью» для людей, которые собирают детей в школу, так как это затратное занятие.

В 2022 году, по его словам, необходимо определить перечень получателей так, чтобы он не ограничивался только первоклассниками, отмечает Nation News.

30 августа вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременную «школьную» выплату получили 99,5 процента школьников, попадающих в категорию финансовой поддержки. По ее словам, всего правительство выплатило школьникам 202 миллиарда рублей.

Правительство утвердило постановление о досрочных единовременных выплатах по десять тысяч рублей на школьников с 2 августа. Документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

30 июля он сообщал, что будут внесены все необходимые изменения в постановление правительства, чтобы семьи могли получить средства раньше изначально запланированного срока и чтобы у родителей было больше времени на подготовку детей к началу учебного года.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года. Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.