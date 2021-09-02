Девочка чуть не утонула в одном из бассейнов на юго-западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий

Пятилетняя девочка чуть не утонула в одном из бассейнов, расположенном в торговом центре (ТЦ) на юго-западе столицы. Об этом в среду, 1 сентября, сообщает пресс-служба Главного следственного Управления СК по Москве.

Инцидент произошел днем 1 сентября в бассейне на улице Большая Черемушкинская. Девочка купалась в бассейне и начала тонуть, нахлебалась воды и потеряла сознание. Ее спасли находящиеся рядом люди.

— Очевидцами стали посетители бассейна, которые незамедлительно вынули ребенка из воды и оказали ей первую помощь, в дальнейшем девочка госпитализирована в детское медицинское учреждение, где ей оказывается помощь, — говорится в сообщении пресс-службы.

Следователи провели проверку и возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Его расследование продолжается.

В июле сообщалось, что тонущего ребенка спасли на Терлецких прудах в Москве. Инцидент произошел в дневное время. Спасатели, патрулирующие водоем, заметили тонущего ребенка в 40 метрах от берега. Они помогли ребенку выбраться из воды. Мальчика доставили на спасательную станцию, где он получил первую помощь.