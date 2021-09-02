Более 1,3 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2022 году

Спортивная площадка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Московской области за 2022 год благоустроят свыше 1,3 тысячи дворовых территорий. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

— Мы определили адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году. В список вошли 1 344 адреса. Вопрос благоустройства дворов в нашем регионе является одним из приоритетных, — цитирует пресс-служба главу ведомства Михаила Хайкина.

По его словам, для проведения работ очень важно учитывать мнение жителей и их запросы.

Все территории ранее не входили в проект комплексного благоустройства дворов в Подмосковье. Их список сформирован в соответствии с пожеланиями жителей. Увидеть его можно на портале «Добродел» или на сайте Министерства благоустройства Московской области.

До этого сообщалось, что сто населенных пунктов Подмосковья получили газ по программе соцгазификации. При этом около тысячи подмосковных домовладений получили газ в рамках президентской программы газификации частных домов.