Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 1,3 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2022 году

Михаил Алимов

Общество
Более 1,3 тысячи дворов благоустроят в Подмосковье в 2022 году
Спортивная площадка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Московской области за 2022 год благоустроят свыше 1,3 тысячи дворовых территорий. Об этом в среду, 1 сентября, сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья.

— Мы определили адресный перечень дворов, подлежащих благоустройству в следующем году. В список вошли 1 344 адреса. Вопрос благоустройства дворов в нашем регионе является одним из приоритетных, — цитирует пресс-служба главу ведомства Михаила Хайкина.

По его словам, для проведения работ очень важно учитывать мнение жителей и их запросы.

Все территории ранее не входили в проект комплексного благоустройства дворов в Подмосковье. Их список сформирован в соответствии с пожеланиями жителей. Увидеть его можно на портале «Добродел» или на сайте Министерства благоустройства Московской области.

До этого сообщалось, что сто населенных пунктов Подмосковья получили газ по программе соцгазификации. При этом около тысячи подмосковных домовладений получили газ в рамках президентской программы газификации частных домов.

Читайте также:
БлагоустройстводворПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Миллиардерши в России — это анекдот

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Что ждет Афганистан после вывода американских войск?

Марина Аплетаева
Марина Аплетаева

Чем опасна фруктово-овощная диета

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Звездный август

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Талибы* готовы обрушить доллар

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Сапоги успеете купить осенью

Сергей Хлебников
Сергей Хлебников

Музыка объединит людей всего мира

Все мнения
О проекте