Эксперты выяснили, что у вакцинированных в два раза выше шанс перенести COVID-19 бессимптомно

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Вакцины от коронавируса практически в два раза увеличивают шансы перенести его бессимптомно и на 66 процентов снижают необходимость госпитализации при болезни. Об этом говорится в статье британских медиков, опубликованной в журнале Lancet Infectious Diseases.

— Наши наблюдения показывают, что вероятность развития бессимптомных форм COVID-19 вырастала на 63% после первой дозы вакцины и на 94% после второй прививки. В дополнение к этому вероятность госпитализации привитых пациентов была на 70% ниже по сравнению с теми больными, которые не получали прививок, — говорится в исследовании.

В нем приняли участие более 1,2 миллиона британцев. Эта масштабная работа показала, что количество заразившихся людей с прививкой составила 0,5 процента (с одним компонентом препарата) и 0,2 (с двумя компонентами) от общего числа. Также у вакцинированных наблюдается резкое снижение развития вируса и появления его новых форм. Кроме того, на 70 процентов уменьшилось количество госпитализированных, передает ТАСС.

До этого врач рассказал, от каких продуктов следует отказаться перед прививкой от коронавируса. По его словам, лучше не пробовать новых продуктов, отказаться от сладкого и не переедать.