США поддержали «нормандский формат» урегулирования конфликта на Донбассе

Фото: whitehouse

США поддерживают «нормандский формат» и урегулирование ситуации на Донбассе в соответствии с международным правом. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, опубликованном в среду, 1 сентября.

— США подтверждают полную поддержку международных усилий, включая «нормандский формат», нацеленных на дипломатическое урегулирование путем переговоров <...> конфликта на востоке Украины на основе международного права, в том числе Устава ООН, — говорится в документе.

Кроме того, в нем сказано, что Россия должна непременно принять участие в урегулировании конфликта и прекращении огня, передает ТАСС.

По Крыму позиция США осталась такой же —воссоединение полуострова с Россией государство не признает и поддерживает формат «Крымской платформы», введенный Украиной.

До этого Владимир Зеленский пригласил Россию для участия в «Крымской платформе». Украинский лидер сообщил, что обсуждение и комментирование российскими политиками саммита побудило подумать о РФ как о «полноценном участнике «Крымской платформы».

Зеленский объявил о создании «Крымской платформы» в сентябре 2020 года. Киев в качестве цели форума видит координацию «международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».