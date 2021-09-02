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Ученые рассказали, какой голос мужчины и женщины считают наиболее привлекательным

Михаил Алимов

Общество
Ученые рассказали, какой голос мужчины и женщины считают наиболее привлекательным
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Женщины любят, когда мужчины говорят немного нечетко и скомканно, а сильному полу нравится четкая речь и утонченный тон в женском голосе. К такому выводу пришли исследователи из Калифорнии.

В исследовании приняли участие 42 человека. Их голоса записали, а затем предложили различным группам оценить их привлекательность исключительно по звучащей речи. Выяснилось, что бормотание и немного нечеткая речь делает из мужчин «мачо», а уверенный тон и четкая речь в словах слабого пола придает ему женственности. Эксперты связывают последнее с акустическими особенностями женщин — они говорят мягче и отчетливее.

Ученые сообщили, что фонетическая привлекательность связана с «половым диморфизмом» — различием характеристик между полами, передает «Популярная Механика».

Недавно израильские ученые рассказали, как можно замедлить старение. Сначала ученые хотели понять, почему пожилые люди заболевают тяжелой формой коронавируса. Они выяснили, что это происходит из-за особенностей клеток иммунной системы, отвечающих за выработку антител против патогенов. Их называют В-лимфоциты. По их словам, подобные результаты могут помочь найти способы замедлять процесс старения.

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